Tuukka Temosen ohjaama Cancel-elokuva sai ensi-iltansa tiistaina 7. lokakuuta.
Parantumatonta aivosyöpää sairastava Olga Temonen saapui perheensä kanssa punaiselle matolle Cancel-elokuvan ensi-iltaan tiistaina 7. lokakuuta. Elokuvan on ohjannut Temosen puoliso Tuukka Temonen.
Tuukka Temonen kertoi MTV Uutisille avoimesti vaimonsa voinnista.
Tuukka Temosen mukaan Olga halusi itse osallistua näytökseen muun perheen kanssa.
– Ihan mahtavaa, että Olga jaksoi tulla vielä tänne ensi-iltaan.
Temonen kuvailee tilannetta haastavaksi ja kertoo, että hänen vaimonsa tarvitsee tällä hetkellä jatkuvaa huolenpitoa.
– Onhan se aina työlästä, mutta niin on lapsiperheilläkin, joilla on pieniä lapsia. Samalla lailla sekin on työlästä. Nämä ovat elämän ylämäkiä, jotka joillekin vain tulee.
Temonen kertoo, että perhe on jaksanut raskaita aikoja hyvin ja lapset ovat ottaneet Olgan paikkaa.
– Puolet heistä on kuitenkin Olgaa, niin Olga elää heissä ikuisesti.
Temonen toteaa, että Olgan hoidot on lopetettu ja esimerkiksi lentäminen on jo vaarallista. Olga Temonen on käynyt hoidoissa muun muassa Saksassa.
– Kyllä kaikki ne yritykset on käyty loppuun.