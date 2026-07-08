Pate Mustajärven leski Tiina Mustajärvi kertoo keskiviikkona 8. heinäkuuta julkaistussa Testamenttini-kirjassa, että Paten syöpä löydettiin liian myöhään.
Edesmenneen rock-muusikon ja Popeda-yhtyeen keulakuvan Pauli "Pate" Mustajärven leski Tiina Mustajärvi (o. s. Finn) kertoo puolisonsa elämän viimeisistä kuukausista tänään julkaistussa kirjassa Testamenttini (Docendo). Kirjan ovat kirjoittaneet Tiina ja Pate Mustajärvi.
Kirjassa Tiina kertoo, että Pate oli hakeutunut lääkärin vastaanotolle vatsakivun takia seitsemän kertaa tammi–heinäkuun 2025 aikana. Tiinan mukaan Patea ei kuitenkaan määrätty kuvantamistutkimuksiin, vaan tätä ohjeistettiin muun muassa ottamaan särkylääkettä kipuunsa.
Syyskuussa 2025 Pate kaatui kotonaan portaissa. Ensihoitajat kävivät Mustajärvien kotona tarkistamassa tilanteen ja totesivat Tiinan mukaan, että Paten "kylkiluu varmaan otti osumaa". Patea oli ohjeistettu ottamaan särkylääkettä ja lepäämään.
Seuraavana päivänä kivut pakottivat Paten hakeutumaan päivystykseen. Työtapaamisessa ollut Tiina kiirehti Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystykseen puolisonsa perässä ja löysi tämän sairaalasta "kalpeana kuin lakana".
– Lippalakki oli vinossa, ja hän puristi takkiaan sylissään rystyset valkoisina. Pauli totesi jotenkin hyvin lakonisesti, että: ”Viisi kylkiluuta meni, mutta ei siinä kaikki. Mulla on syöpä, ja se on lopun alkua ny.” Tämä siis tapahtui torstaina 18.9.