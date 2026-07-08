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Pate Mustajärven leski kertoo kirjassa puolisonsa viimeisistä ajoista | MTV Uutiset



Pate Mustajärven leski avautuu kirjassa puolisonsa viimeisistä ajoista – muusikko lausui sairaalassa pysäyttävät sanat: "Minä kuolen" 1:42 Muusikko Pate Mustajärvi kuoli 26. joulukuuta 69-vuotiaana. Julkaistu 42 minuuttia sitten Alexia Tänav Pate Mustajärven leski Tiina Mustajärvi kertoo keskiviikkona 8. heinäkuuta julkaistussa Testamenttini-kirjassa, että Paten syöpä löydettiin liian myöhään. Edesmenneen rock-muusikon ja Popeda-yhtyeen keulakuvan Pauli "Pate" Mustajärven leski Tiina Mustajärvi (o. s. Finn) kertoo puolisonsa elämän viimeisistä kuukausista tänään julkaistussa kirjassa Testamenttini (Docendo). Kirjan ovat kirjoittaneet Tiina ja Pate Mustajärvi. Kirjassa Tiina kertoo, että Pate oli hakeutunut lääkärin vastaanotolle vatsakivun takia seitsemän kertaa tammi–heinäkuun 2025 aikana. Tiinan mukaan Patea ei kuitenkaan määrätty kuvantamistutkimuksiin, vaan tätä ohjeistettiin muun muassa ottamaan särkylääkettä kipuunsa. Syyskuussa 2025 Pate kaatui kotonaan portaissa. Ensihoitajat kävivät Mustajärvien kotona tarkistamassa tilanteen ja totesivat Tiinan mukaan, että Paten "kylkiluu varmaan otti osumaa". Patea oli ohjeistettu ottamaan särkylääkettä ja lepäämään. Seuraavana päivänä kivut pakottivat Paten hakeutumaan päivystykseen. Työtapaamisessa ollut Tiina kiirehti Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystykseen puolisonsa perässä ja löysi tämän sairaalasta "kalpeana kuin lakana". – Lippalakki oli vinossa, ja hän puristi takkiaan sylissään rystyset valkoisina. Pauli totesi jotenkin hyvin lakonisesti, että: ”Viisi kylkiluuta meni, mutta ei siinä kaikki. Mulla on syöpä, ja se on lopun alkua ny.” Tämä siis tapahtui torstaina 18.9.

Tiina Mustajärven mukaan Pate Mustajärvi oli hakeutunut lääkäriin vatsakivun takia seitsemän kertaa tammi–heinäkuussa 2025.

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Uutisen kuullessaan Tiina epäili, että Pate oli ehkä käsittänyt jotain väärin tai lääkäri oli tehnyt virheen tämän kuvia tulkitessaan. Tiina kuitenkin sanoi, että mikäli syöpädiagnoosi piti paikkansa, he kyllä päihittäisivät sen parhaiden mahdollisten lääkäreiden ja parhaiden mahdollisten hoitojen avulla.

– Totuus iskeytyi aivoihini vasta siinä vaiheessa, kun Pauli ei vastannut uhooni mitään, tuijotti vain hiljaa, otti käteni käsiinsä ja sanoi: ”Tiina, minä kuolen.”

Viikkoa myöhemmin otettu koepala paljasti kasvaimen olevan aggressiivinen ja ehtineen levittää etäpesäkkeitä. Patelle määrättiin ensimmäinen keskusteluaika Taysin syöpäpoliklinikalle vajaan kuukauden päähän, mutta tuohon mennessä hän oli jo hakeutunut helsinkiläiseen yksityiseen syöpäsairaalaan ja saanut siellä ensimmäisen solusalpaajahoitonsa.

Tiinan mukaan syöpä tunnistettiin Paten kohdalla liian myöhään. Kasvainta ei enää saatu leikattua pois, vaan sen kasvua ja leviämistä voitiin ainoastaan hidastaa lääkkeiden avulla.

Lokakuun puolivälissä Paten kaikki tulevat keikat peruttiin. Todellisesta tilanteesta perhe kertoi vain kaikkein läheisimmille. Tiina ja Paten tytär Jenni Mustajärvi pysyttelivät Paten rinnalla tämän ollessa sairaalahoidossa.

– Pauli ehti saada hoitoja Helsingissä neljä kertaa. Sitten ne lopetettiin. Saimme viettää joulun yhdessä. Hoidon lopettamispäätöksestä meni seitsemän päivää, sitten Pauli kuoli. Jenni ja minä olimme kirjaimellisesti hänen vierellään koko viimeisen vuorokauden ajan. Viimeiseen hengenvetoon. Kun Pauli lähti luotamme, aurinko nousi ja valaisi huoneen.

Pauli "Pate" Mustajärvi kuoli 69-vuotiaana tapaninpäivänä 26. joulukuuta 2025.

Kursivoidut kohdat ovat otteita Testamenttini-kirjasta.