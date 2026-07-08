Pauli "Pate" Mustajärvi kertoo Testamenttini (Docendo) -kirjassa sairaudestaan sairaalasängystä käsin. Hän toteaa, ettei tule selviämään syövästä hengissä.

Edesmennyt muusikko Pauli "Pate" Mustajärvi kertoo sairastumisestaan keskiviikkona 8. heinäkuuta julkaistussa kirjassa Testamenttini (Docendo). Kirjan ovat kirjoittaneet Pate ja hänen puolisonsa Tiina Mustajärvi (o. s. Finn).

Pate olisi täyttänyt heinäkuussa 70 vuotta. Juhlavuodelle oli tehty paljon erilaisia suunnitelmia: hänen oli muun muassa tarkoitus kiertää Suomea 70 syytä juhlaan -kiertueen merkeissä ja esiintyä Nokia-areenalla juhlakonsertissa.

Kaikki jouduttiin kuitenkin perumaan. Kirjassa Pate kertoo tilanteestaan sairaalasängystä käsin.

– Kaikki on peruttu. Peli on seis. Jos ehdit ostaa lipun mun kevään kiertueelle, saat rahasi takaisin. Ja sitten mun bändi ja teknikot, olen niin kovin pahoillani, että joudun perumaan ensi vuodelle sovitut työt. Mutta mulla on syöpä, enkä tiedä, miten tässä käy, Pate kertoo kirjassa.

Pate oli hakeutunut lääkärin vastaanotolle vatsakivun takia useita kertoja tammi–heinäkuussa 2025. Syöpä löydettiin kuitenkin vasta saman vuoden syyskuussa sen jälkeen, kun hän oli kaatunut kotonaan portaissa ja hakeutunut seuraavana päivänä päivystykseen kovien kipujen vuoksi.