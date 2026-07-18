Virroilla tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa kuolivat perheen vanhemmat.
Virroilla tapahtui eilen vakava liikenneonnettomuus, jossa kuoli kaksi henkilöä. Rikoskomisario Kari Aaltio kertoo MTV Uutisille, että kyseessä oli perhe, jonka vanhemmat kuolivat onnettomuudessa.
Takapenkillä istuneet lapset loukkaantuivat vakavasti. Heidät vietiin helikopterilla sairaalaan jatkohoitoon. He ovat edelleen tehohoidossa, mutta Aaltion mukaan hengenvaaraa heillä ei enää ole.
Aaltion mukaan kyseessä on eteläsuomalainen perhe, joka oli tämän hetken tietojen mukaan ajamassa pohjoisesta etelän suuntaan.
Onnettomuus sattui Liedenpohjantiellä kello 11.10 perjantaina. Kyseessä oli henkilöauton ja jäteauton kolari.
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Alustavat tiedot kertovat, että jäteauto tuli Virtain suunnasta kohti Alavutta. Vastaan tulleen autoletkan ensimmäisenä ollut henkilöauto ajautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä jäteauton kaistalle.
Henkilöauto törmäsi jäteauton keulaan noin 100 kilometrin tuntinopeudella. Alueella on 100 km/h nopeusrajoitus.
Onnettomuus tapahtui suhteellisen suoralla tien osuudella. Aaltio kuvailee sään olleen lämmin ja kuiva.
Henkilöauton kuljettaja ja toinen etupenkillä istunut henkilö kuolivat saman tien.
Asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Rikosnimikkeet tulevat poliisin mukaan tarkentumaan, kun esitutkinta etenee. Esitutkinnan tässä vaiheessa epäiltynä on henkilöauton kuljettaja.
Aaltio ei halua tässä vaiheessa lähteä spekuloimaan turman syyllä.
–Näitä asioita selvitetään. Meillä on silminnäkijöiden kautta suhteellisen selkeä kuva siitä, mitä onnettomuushetkellä tapahtui.