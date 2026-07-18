Kanadassa riehuvat maastopalot levittävät savua laajalle alueelle Pohjois-Amerikassa.
Kanadan maastopalojen laajuus näkyy kanadalaisen tutkimuslaitoksen julkaisemissa satelliittikuvissa. CIRA:n (Cooperative Institute for Research in the Atmosphere) julkaisemissa kuvissa näkyy, kuinka valtavat savumassat kulkevat Yhdysvaltain itäosien päälle sekä Atlantin ylle.
Tässä satelliittikuvassa maastopalojen laajuus näkyy selvästi.
Kanadassa Ontarion alueella on tänä vuonna syttynyt useita maastopaloja. Kohonneet lämpötilat ovat johtaneet entistäkin kuivempaan maaperään, mikä edesauttaa maastopalojen leviämistä laajalle alueelle.
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Maastopalot riehuvat syrjäisillä alueilla, jossa pelastus- ja sammutustyö on monin paikoin mahdollista vain ilmasta käsin. Tuhansia ihmisiä on evakuoitu palojen tieltä.
Trump ärähti
Yhdysvalloissa maastopalot näkyvät muun muassa huonona ilmanlaatuna.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia.