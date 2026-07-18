Hyundain suomalaiskuski Esapekka Lappi joutui koville Viron MM-rallin avauspäivänä.

Pitkästä aikaa MM-rallissa ajava Lappi ei yltänyt perjantaina kärkivauhtiin. Suomalaiskuski oli useamman erikoiskokeen jälkeen jopa hieman ymmällään siitä, miksi hän ei pysy kärkikuljettajien vauhdissa.

Lappi teki perjantaina paljon muutoksia autoonsa – jopa ilman insinöörin suostumusta.

Lauantaiaamuun Lappi hyökkää positiivisin mielin, mutta myönsi MTV Urheilulle kiireisen ajopäivän lyöneen kehon lujille.

– Kyllä huomasi, että kun eilen pätkien välissä ruuvasi koko ajan, eikä sellaista tietynlaista taukoa tullut, niin tuossa aamukuudelta havahduin, että tärisee vähän. Kroppa käy vielä ylikierroksilla. Ei kerennyt kyllä palautua täysin, Lappi kertoo.

Lappi kuitenkin korostaa, ettei asialla ole vaikutusta lauantain suorituksiin.

– Kaasua vain. Aurinko nousi tänäänkin. Hieno keli, niin mikäs siinä, Lappi hymyilee.

Lauantaikin on Viron MM-rallissa vilkas ajopäivä. Kuskit ajavat päivän aikana yhdeksän erikoiskoetta.