Kirjailija ja mediapersoona Mika "Immu" Ilmén kohtaa Google-datan.

Mediapersoona Mika "Immu" Ilmén vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella. Miehen lapsia googlataan. Ilmén kertoo saaneensa ensimmäisen lapsen ollessaan vasta parikymppinen.

Ohjelmassa nähdään kuvia.

– Siinä on minun eka poikani. Hän on nyt jo aikuinen mies 34-vuotias. Me emme ole olleet vuosiin enää missään tekemisissä. Minun ovi on aina auki, jos hän haluaa elämään muutosta.

Vanhemmasta pojasta puhuminen on kova paikka miehelle. Tilanne satuttaa.

– Todella paljon. Toi on aika arka paikka. Sitä on kokenut, että on isänä epäonnistunut. Olin vähän lapsi itsekin tuolloin.

Ilménillä on myös nuorempi teini-iässä oleva poika.

– Hän on innokas jalkapalloilija ja hänen kanssaan tulee touhuttua kaikenlaista. Haluan olla hänen mukanaan koko ajan kaikessa, mies kuvailee.

Haluaako Immu lisää lapsia? Katso vastaus jaksosta!