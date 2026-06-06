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Perhe kertoo kirjassa Olga Temosen viimeisistä hetkistä

Olga Temonen kuoli 47-vuotiaana kotonaan Iitissä. Uutuuskirja avaa, mitä viimeisinä kuukausina tapahtui ja miten Tuukka-puoliso Olgaa hoiti. All Over Press

Julkaistu 4 minuuttia sitten

Olga Temosen perhe kertoo näyttelijän viimeisistä elinkuukausista uutuuskirjassa. Näyttelijä Olga Temosesta kertova kirja Olga Temonen. Aika jonka sain (WSOY) julkaistiin tänään. Toimittaja Anneli Juutilainen kirjoitti kirjan yhdessä Olgan kanssa, mutta viimeisteli sen näyttelijän aviomiehen Tuukka Temosen kanssa Olgan poismenon jälkeen. Lue myös: Kirja: Tämä oire sai Tuukka Temosen ajattelemaan, että Olgalla ei ole kaikki hyvin Olga sai 22. marraskuuta vuonna 2023 tiedon sairastavansa aggressiivista ja parantumatonta aivosyöpää. Diagnoosin jälkeen Olgalla syöpähoitoja oli Suomessa ja hän kävi myös Saksassa ja Hollannissa vaihtoehtohoidoissa. Lue myös: Olga Temosen syöpäkasvain uusiutui Perheen elämä muutti suuntaa lopullisesti kesäkuussa vuonna 2025, kun Olga meni kuulemaan yhdessä miehensä Tuukan kanssa aivojen magneettikuvien tulokset Helsingin Meilahden syöpäsairaalaan. Olgan vointi oli nopeasti heikentynyt, hän oli väsynyt, hahmotuskyky hukassa sekä tekstiviestien kirjoittaminen vasemmalla kädellä oli hankalaa. Kumpikin näki lääkärin olemuksesta, että tiedossa on huonoja uutisia.

– Sen he tosin olivat aavistaneet jo aiemmin. Silti lääkärin kertoma tieto kasvaimen aktivoitumisesta ja syövän leviämisestä oli lamaannuttava. Olga itki, Tuukka yritti pitää itseään kasassa. Molemmat tunsivat tilanteen lopullisuuden – tästä ei olisi enää paluuta. Kuluneen puolentoista vuoden aikana he olivat uskoneet ja luottaneet siihen, että Olga voisi elää syöpänsä kanssa pitkäänkin. Nyt oltiin takaisin lähtöpisteessä, kirjassa kerrotaan.

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Oireet etenivät vauhdilla, ja Olga menetti kirjoitus- ja lukutaitonsa. Kirjassa kerrotaan Olgan eläneen omassa kuplassaan.

– Sädehoitoa Olgalle ei enää tarjottu, mutta hän oli jo aiemmin saanut lupauksen, että mikäli syöpä aktivoituisi taas, hän pääsisi mukaan ranskalaisen, syöpäsairauksiin erikoistuneen Gustave Roussyn tutkimus- ja hoitolaitoksen ohjelmaan. Siinä H3K27M-mutatoitunutta keskilinjan glioomaa sairastavat potilaat saavat ONC201- nimistä lääkettä. Sillä ei ole vielä myyntilupaa Euroopassa, mutta Yhdysvalloissa on.

Kirjan mukaan lääke ei paranna, mutta tutkimusten mukaan se voi jossain tapauksissa pidentää elinaikaa. Juhannusviikolla Olga lähti isänsä kanssa Pariisiin, missä tapasi lääkärin ja sai lääkkeen. Reissu oli nopea ja Olga pääsi viettämään juhannusta yhdessä perheensä kanssa.

– Koko perhe istuskeli kotitalon tuvassa pöydän ääressä. Yhtäkkiä Olgan silmät kirkastuivat, hän katseli ympärilleen ja vaikutti olevan kuin jonkinlaisessa unenomaisessa tilassa. Perhe tiedusteli, mikä hänellä oli hätänä, mutta Olga ei saanut sanottua sanaakaan vaan huitoi ihmisiä kädellään pois viereltään. Hän oli kuin jonkinlaisessa euforisessa tilassa ja hoki toistuvasti lausetta: tämä on hyvä.

Auto täyttyi huudoista

Erikoinen kohtaus jäi kalvamaan Tuukan mieltä ja kun Olga ei seuraavana päivänä suostunut syömään, hän päätti lähteä viemään Olgaa Lahteen Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Autoon tulivat myös perheen lapset.

Automatkan aikana Tuukka kyseli Olgalta tämän vointia, mutta pian hän ei saanut vaimoonsa enää kontaktia.

– Pian Olga päästi kauhunsekaisen huudon, ja kääntyi autoa kuljettanutta Tuukkaa kohden, pyrkien mahdollisimman kauaksi auton ikkunasta – ihan kuin hän olisi nähnyt siellä jotain, mitä muut eivät voineet havaita. Hetken kuluttua Olga menetti tajuntansa ja sai epileptisen kohtauksen.

Kirjassa kuvaillaan, kuinka auto täyttyi huudoista. Tuukka ajoi auton tien sivuun ja soitti hätänumeroon. Hän nosti yhdessä tyttärensä Helgan kanssa Olgan autosta asfaltille makaamaan.

– He eivät tunteneet Olgan pulssia tai hengitystä, joten Tuukka aloitti elvytyksen katsoen tiiviisti Olgan auki oleviin silmiin ja etsien sieltä merkkejä elämästä. Hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti hän teki 30 painallusta ja kaksi puhallusta, joiden lukumäärää Helga laski vieressä ääneen.

Lopulta ambulanssi saapui paikalle ja ensihoitajat löysivät Olgalta pulssin. Perhe lähti ajamaan ambulanssin perässä kohta sairaalaa. Myöhemmin he pääsivät tapaamaan Olgaa, joka makasi sairaalasängyssä. Kirjassa kerrotaan, että Olga makasi sängyssä ja silmät liikkuivat. Hän pystyi kommunikoimaan kädestä puristamalla.

Tuukka ilmoitti tapahtuneesta läheisilleen, jotka kävivät sunnuntaina jättämässä jäähyväiset Olgalle. Päivän päätteeksi myös Tuukka ja lapset hyvästelivät Olgan.

– Tuukka kiitti Olgaa heidän yhteisestä upeasta elämästään ja muistutti hienoista asioista, mitä tämä oli ehtinyt tekemään: Perustanut menestyvän yrityksen, joka oli työllistänyt vuosien aikana valtavan määrän ihmisiä. Tehnyt upeita roolisuorituksia, ollut rakastava ja ihana äiti ja puoliso.

Olga alkoi kuitenkin toipua muutaman päivän päästä. Kesän aikana Olgaa hoidettiin niin Meilahden sairaalassa ja myös Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Kirjan mukaan Olga koki olevansa onneton ja kaipasi kotiinsa Iittiin, jonne hän pääsi lopulta palaamaan heinäkuussa.

Kirjassa kerrotaan, että ennalleen tai kasvaimen uusiutumista edeltävään aikaan Olga ei kuitenkaan enää palannut. Olga sai myös toisen epileptisen kohtauksen, mutta sairaalakäynti oli lyhyempi.

– Arki oli kuukausien ajan jatkuvassa pelossa elämistä. Kaatuisiko Olga, saisiko hän pian uuden kohtauksen? Tuukka tunsi itsensä turraksi. Elämästä katosi kaikki kepeys. Hän palasi monesti mielessään Olgan autossa päästämään huutoon. Kohtasiko Olga jo silloin suuren tuntemattoman?

Olga kuoli 47-vuotiaana aamulla 17. marraskuuta vuonna 2025 kotonaan Iitissä.

– Ennen hautaustoimiston saapumista Tuukka ja lapset pesivät hänet ja pukivat kesämekon, villasukat jalkoihin. Helga ja Hilma valitsivat äidilleen korvakorut ja sipaisivat hänelle huulipunaa. Mukaan arkkuun he pakkasivat Henry-pehmolelun, rakkaan Elho-hevosen hännänjouhia sekä formula-aiheisen Max Verstappen -tyynyn, jonka Olga oli joskus ostanut itselleen. Oli Olgan aika lähteä.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 3. kesäkuuta 2026.

Katja Lintunen MTV Uutiset Katja Lintunen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja tuottajana Viihde-osastolla. Lintunen on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä sekä henkilöhaastatteluista. Lintuseen voi olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen.

Kirja: Olga Temosen viimeisiä viikkoja edelsi karmea kohtaus | MTV Uutiset