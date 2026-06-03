Olga Temonen menehtyi marraskuussa 2025.

Toimittaja Anneli Juutilaisen kirjoittama kirja Olga Temonen. Aika jonka sain (WSOY) ilmestyi tänään. Näyttelijä Olga Temosella todettiin marraskuussa 2023 aggressiivinen aivosyöpä, jota ei voitu leikata. Hän kuoli 47-vuotiaana 17. marraskuuta kotonaan Iitissä.

Olga kuvailee kirjassaan, kuinka läheiset huomasivat hänen muuttuneen. Hän oli tavallista väsyneempi, poissaoleva ja liikkuminen oli hankalaa. Perhelomalla Espanjassa Olga huomasi itse, ettei kaikki ole hyvin.

– Kirjaimet olivat pieniä, oudon syheröisiä. Kirjoittaminen oli vaikeaa ja rivit valuivat alas oikealle. En edes muista, mitä yritin kirjoittaa ja miksi. Mutta sen kalvavan tunteen, minkä siinä hetkessä tiedostin, voin yhä helposti palauttaa mieleeni. Kädessäni oli jotakin todella outoa. Se ei totellut.

– Espanjassa huomasin itse ensimmäistä kertaa sairauteni oireet. Aavistin heti, että jokin oli vialla. Nieleskelin asiaa jonkin aikaa itsekseni, mutta toisen lomapäivämme iltana tunnustin Tuukalle, että minulla ei ole kaikki hyvin, Olga kertoo kirjassa.

Olga kertoi anopilleen loman jälkeen oireistaan, että puhelimen käyttäminen ja tekstiviestien kirjoittaminen oikealla kädellä ei onnistunut. Anoppi patisti sairaalaan. Olga soitti Iitin terveyskeskukseen 10. lokakuuta 2023 ja oireiden kertomisen jälkeen hänet ohjattiin Lahden sosiaali- ja terveyskeskukseen.

– Oireideni arveltiin viittaavan siihen, että olin saanut Espanjassa ollessani aivoinfarktin. Tuntui kuin joku olisi kouraissut minua vatsasta – aivoinfarkti, minulla?

Olga jäi tutkimuksien vuoksi sairaalaan yöksi ja aamulla hän kohtasi vakavamielisen lääkärin, jolla oli huonoja uutisia: Olgalla oli aivosyöpä ja aivoinfarktiepäily peruttiin. Kirjassa kerrotaan, että Olgaa itketti, mutta samaan aikaan hän oli toiveikas.

– Lääkärin esittelemistä kuvista näkyi halkaisijaltaan noin kahden ja puolen senttimetrin kokoinen kasvain, jonka muoto viittasi syöpään. Kauempaa katsottuna kasvain näytti pyöreältä, lähempää tarkasteltuna sen ääriviivat olivat joka suuntaan röpelöiset ja epäsymmetriset.