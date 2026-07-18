Toyotan suomalaiskuski Sami Pajari jatkoi Viron MM-rallin lauantaipäivän avauserikoiskokeella siitä, mihin perjantaina jäi.
Perjantaina kaikille erikoiskokeille pohjat ajanut Pajari oli omassa luokassaan myös lauantain avauspätkällä.
Pajari päihitti toiseksi nopeimman ajan ajaneen Oliver Solbergin 1,6 sekunnilla ja johtaa rallia nyt 16,3 sekunnilla.
Esapekka Lapin osalta lauantai käynnistyi nihkeästi. Hän oli erikoiskokeen kahdeksas jääden Pajarin pohjista peräti 27,2 sekuntia.
– Eipä se ole mihinkään muuttunut. Ei vain pysty parempaan. Tosi epävarmaa koko ajan, Lappi kommentoi.
EK8 Peipsiääre 1 (24,35 km)
|1.
|Sami Pajari
|Toyota
|12.58,2
|2.