Sami Pajari ajoi pohjat Viron MM-rallin 9. erikoiskokeelle.

Pajari jatkoi täydellistä ralliaan ajamalla yhdeksännen peräkkäisen pohja-aikansa. Pajari löi Oliver Solbergin 1,3 sekunnilla.

– Hävisimme äskeisen pätkän lopussa aika paljon syheröllä osuudella, niin muutettiin vähän autoa. Ehkä fiilis ei ollut ihan paras, mutta aika on hyvä. Se on hyvä juttu, Pajari summasi maalissa.

Aamun ensimmäisellä erikoiskokeella vaisusti ajanut Lappi oli tälläkin kertaa kahdeksanneksi nopein. Hän oli 11,4 sekuntia Pajaria hitaampi.

EK9 Mustvee 1 (10,67 km)