Liikenne- ja viestintävirasto Traficom muistuttaa lomailijoita netinkäytöstä ulkomaanreissuilla.

Käytätkö nettiä puhelimella, kun lähdet lomareissulle ulkomaille? Liikenne- ja viestintävirasto Traficom muistuttaa mobiilidatan käytön hinnoittelusta.

EU-maissa sekä Islannissa, Liechtensteinissa, Moldovassa, Norjassa ja Ukrainassa matkaviestinpalveluja voi käyttää joko kotimaisella hinnalla tai pienellä säännellyllä lisämaksulla.

Joissakin liittymissä kohtuullisen käytön kiintiö voi määrittää sen, kuinka paljon mobiilidataa voi käyttää ilman lisämaksuja.

EU:n verkkovierailusääntely koskee puhelimen käyttöä ulkomailla. Se ei koske Suomesta ulkomaille soitettavia puheluja.

Tarkkana mobiilidatan kanssa

Mobiilidatan käytössä kannattaa kuitenkin aina olla tarkkana ulkomailla. Lasku voi kasvaa nopeasti lähes huomaamatta, jos mobiilidatan on jättänyt päälle vieraillessaan EU:n ulkopuolella.

– Matkailijan kannattaa tarkistaa oman liittymän verkkovierailuhinnat ennen matkaa. Operaattori lähettää asiakkaalle myös automaattisen hintatiedotteen, kun puhelin liittyy ulkomaiseen vierailuverkkoon, Traficomilta neuvotaan tiedotteessa.

Traficom suosittelee seuraamaan puhelimen verkkovalintaa erityisesti raja-alueilla ja merimatkoilla. Laite voi liittyä automaattisesti toiseen verkkoon, jolloin laskutuksessa sovellettavat hinnat voivat poiketa odotetusta.