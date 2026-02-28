Linda Lampenius ja Pete Parkkonen räjäyttivät potin UMK-finaalissa.

Uuden Musiikin Kilpailun finaali käydään Tampereen Nokia Arenalla 28. helmikuuta kello 21 alkaen. Samalla valitaan Suomen tämän vuoden euroviisuedustaja.

UMK-finaalissa kilpailevat Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, Chachi Hildén sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.

Kilpailun ennakkosuosikit Parkkonen ja Lampenius esiintyivät viimeisenä. Kaksikon tulinen show sai areenan haltioitumaan ja yleisö mylvi seisaaltaan esityksen loputtua.

Kyseessä on haastava kappale, jonka laulamisesta Parkkonen suoritui erinomaisesti.

Kappaleen nimen mukaisesti lavalla nähtiin liekkejä ja muutakin pyrotekniikkaa. Kaksikko pysytteli esityksen aikana pitkälti erossa toisistaan, onhan toinen niin ”niin kuuma, mut jääkylmä”.

Esityksen lopussa Lampeniuksen ja Parkkosen takana olevat tuolit nousivat tulimeren keskeltä ylös kattoon. Kyseessä on mahtipontinen symboli: kaksikko ei tarvitse taustalleen orkesteria tai muita ihmisiä, vaan tuolit ammottavat tyhjillään, kun Lampenius ja Parkkonen täyttivät koko lavan ja halusivat vain toisensa.

Parkkonen ja Lampenius kohtaavat esityksen lopussa./All Over Press