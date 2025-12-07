Moni tukeutuu etenkin syys- ja talvikaudella monivitamiinipurkkeihin. Proviisori huomauttaa imeytymisongelmasta.
Moni suomalainen ehkäisee kaamosväsymystä ja D-vitamiinin puutetta apteekkien monivitamiinivalmisteilla.
Vitamiinien lisäksi valmisteet sisältävät usein myös tarpeellisia hivenaineita, kuten rautaa.
Mikäli rautalisä on itselle tarpeellinen, kannattaa huomata, ettei se monivitamiinivalmisteesta välttämättä imeydy elimistön hyödynnettäväksi tarpeeksi hyvin.
– Monivitamiinivalmisteet sisältävät usein myös kalsiumia, mikä estää raudan imeytymistä, proviisori Jenni Sainio huomauttaa.
– Voidaan sanoa, että on monipuolinen valmiste, mutta kaikki aineet eivät välttämättä pääsekään vaikuttamaan.
Katso myös: Talttuuko flunssa vitamiineilla?
8:26