Proviisori Jenni Sainio kertoo, pitääkö somessa kiertävä peräpukamavoideniksi paikkaansa.

Sosiaalisen median kanavat ovat suosittuja erilaisista arkea helpottavista ja kauneutta lisäävistä vinkeistä.

Aika ajoin myös jo vanhat neuvot nousevat siellä esiin. Näistä yksi on niksi, jonka mukaan peräpukamavoiteella saisi silmäpussit kuriin.

– Tämä on Yhdysvalloista lähtöisin oleva vinkki, proviisori Jenni Sainio kertoo MTV Uutisille.

– Siellä on olemassa peräpukamavoidetta, joka supistaa verisuonia ja siten alentaa turvotusta. Ehkä siitä on keksitty alun perin, että myös silmien alta saataisiin turvotus voiteella pois.

Suomessa ei vastaavanlaista peräpukamavoidetta ole saatavillakaan, mutta esimerkiksi kortisonia tai mentolia sisältäviä voiteita on saatettu kotimaassamme puskaradioissa suositella silmäpussivaivaan.

Sainio varoittaa Instagram-videossaan, ettei peräpukamavoiteita ole suunniteltu silmänympäryksen herkälle iholle.