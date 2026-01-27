Nyt kannattaa napata ostoskoriin sesongin sitrushedelmiä. Erityisesti veriappelsiinit ovat odotettu herkku.

Kun ulkona tuulee ja tuiskuaa, voi auringonpaistetta lähteä hakemaan ruokakaupan hedelmähyllyltä. Erilaiset sitrushedelmät kuten appelsiinit ja veriappelsiinit ovat nimittäin nyt parhaimmillaan.

Nämä sesongin vitamiinipommit sopivat syötäviksi sellaisenaan, mutta voit hyödyntää sitruksia myös esimerkiksi salaateissa, mehuissa, smoothieissa ja jälkiruoissa.

Veriappelsiineista kasvanut ilmiö

Monet herkkusuut odottavat erityisesti makeiden veriappelsiinien sesonkia, joka käynnistyy tammikuussa ja jatkuu aina maaliskuuhun saakka.

Veriappelsiineista on viime vuosina kasvanut todellinen ilmiö Suomessa.

– Veriappelsiini on ollut varsinainen somehitti viimeiset pari vuotta. Veriappelsiini ei paljon enää esittelyjä kaipaa! Sitä voisi kutsua "hedelmien parsaksi", sillä sen sesonkia odottavat kaikki ruoan ystävät, Satokausikalenterin veriappelsiiniartikkelissa kerrottiin jo vuonna 2020.

Kuten parsaa myös veriappelsiinia voi sujauttaa jopa risoton joukkoon! Kyseessä on siis todella monipuolinen hedelmä.

Makea ja odotettu tarocco-veriappelsiini

K-ryhmän mukaan veriappelsiinit ovat parhaimmillaan helmikuussa, kun makeat tarocco-hedelmät rantautuvat heviosastoille. Monet asiantuntijat pitävätkin tarocco-veriappelsiinia maailman parhaana appelsiinina sen maun ja terveellisyyden vuoksi.

Veriappelsiinien lisäksi on olemassa myös puoliveriappelsiineja. Niiden hedelmäliha on punertavaa tai kaksiväristä ja mehu usein tavallisen appelsiinin mehun väristä.

Veriappelsiinit saavat värinsä niiden sisältämistä antioksidanteista, joista muun muassa eri marjat saavat väripigmenttinsä. Näillä antosyaaneiksi kutsutuilla antioksidanteilla on useissa tutkimuksissa todettu olevan erilaisia terveyshyötyjä muiden antioksidanttien tapaan.

Tarocco-veriappelsiineissa on myös muita sitrushedelmiä korkeampi C-vitamiinipitoisuus. Tästä syystä tarocco sopiikin erityisen hyvin puristettavaksi tuoreena esimerkiksi aamupalamehuksi.

Toinen Suomessa myytävä veriappelsiinilajike, moro, on hieman taroccoa happamampi lajike, mutta silti erinomainen veriappelsiini sekin.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran tammikuussa 2025.

