Eri kalojen D-vitamiinipitoisuuksissa on yllättävän paljon eroja.
Kerroimme MTV Uutisten Makuja-sivuilla syksyllä 2024 kalan hyödyistä sydänterveydelle. Kalayhdistyksen mukaan kalan pehmeä rasva on hyödyksi sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä, sillä se auttaa parantamaan veren rasva-arvoja.
– Säännöllinen kalan syöminen onkin yhdistetty pienempään riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, kuten sepelvaltimotautiin ja aivohalvauksiin, Pro Kala ry:stä kerrottiin.
D-vitamiinipitoisuuksissa yllättävän paljon eroja
Kaloista saa myös D-vitamiinia. Normaalisti ulkona kesäkuukausina aikaansa viettävät ihmiset tarvitsevat tutkimusten mukaan talvella D-vitamiinia noin 10 mikrogrammaa vuorokaudessa ravinnosta tai ravintolisistä, kertoo Ruokavirasto.
Eri kalojen D-vitamiinipitoisuuksissa on kuitenkin yllättävän paljon eroja.
– Suuri osa suomalaisten ravinnosta saamasta D-vitamiinista tulee kalasta. Lajista riippuen määrät voivat kuitenkin vaihdella suurestikin, kerrotaan Suomen kalakauppiasliitosta.
Näistä kaloista eniten D-vitamiinia
THL:n ylläpitämästä elintarvikkeiden koostumustietopankki Finelistä selviää, kuinka monta mikrogrammaa D-vitamiinia eri kalalajeista saa.
Runsaasti D-vitamiinia saa esimerkiksi kuhasta, siiasta ja silakasta. Myös lahna ja muikku ovat varsin D-vitamiinipitoisia. Sen sijaan esimerkiksi hauessa D-vitamiinia on vähänlaisesti.
Suomalaisten rakastamasta lohesta ja kirjolohesta D-vitamiinia saa myös kohtuullisen hyvin. Pro Kala ry:n mukaan 120 gramman annoksesta kuhaa tai siikaa saa D-vitamiinia peräti 28 mikrogrammaa. Samankokoisessa silakka-annoksessa D-vitamiinia on noin 23 mikrogrammaa ja ahven-, lohi- tai kirjolohiannoksesta 9,5 mikrogrammaa.
Tutuissa pakastekalatuotteissa D-vitamiinia on sen sijaan vähänlaisesti. Esimerkiksi pakasteseitissä sitä on enimmillään 1,8 mikrogrammaa sataa grammaa kohden. Teollisissa ja pannulla paistetuissa kalapuikoissa Fineli ilmoittaa D-vitamiinipitoisuudeksi 1 mikrogrammaa sataa grammaa kohden.
