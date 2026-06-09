Asuntomarkkinoilla eletään poikkeuksellista aikaa, kun erityisesti pienet asunnot ja uudiskohteet eivät käy kaupaksi. Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut yrittäjä ja asuntomyyjä Andrei Koivumäki näkee ilmiön taustalla useita syitä.

Asuntomarkkinat ovat muuttuneet ja monet haluavat asua ennemmin vuokralla. Moni ensiasunnon ostaja harkitsee nykyään suoraan isompaa asuntoa, kun pienet yksiöt eivät enää houkuttele samalla tavalla kuin aiemmin.

– Asiakas, joka ostaa asunnon omaan käyttöön miettii, jääkö tämä liian pieneksi nopeasti. Kun minikaksioita saa jo alle 200 000 eurolla, ei yksiö tunnu enää järkevältä vaihtoehdolta, sanoo yrittäjä ja asuntomyyjä Andrei Koivumäki.

Sijoittajien vetäytyminen näkyy

Koivumäen mukaan merkittävä muutos on myös sijoittajien katoaminen markkinoilta.

– Jos ennen tuli kymmenen yksiötä myyntiin, puolet meni sijoittajille ja puolet ensiasunnon ostajille. Nyt kahdeksan jää myymättä, kun sijoittajat ovat siirtyneet muihin kohteisiin, Koivumäki kuvaa.

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Sijoittajia houkuttelevat nykyään muut sijoitusmuodot, kuten osakkeet ja kryptovaluutat, sillä vuokratuotot ovat laskeneet ja vuokra-asuntojen tarjonta kasvanut. Myös vuokralaisten maksukykyyn ja asuntojen ylläpitoon liittyvät riskit ovat saaneet monet pohtimaan vaihtoehtoja.

Ulkomaiset sijoitusyhtiöt vievät pikkukodit

Koivumäki arvelee, että tulevaisuudessa suomalaisia pikkukoteja omistaa entistä enemmän ulkomaiset sijoitusyhtiöt.