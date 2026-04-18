SDP:n puheenjohtajaa Antti Lindtmania harmittaa kuluttajien alhaalla oleva luottamus ja suomalaisten köyhtyminen sen seurauksena, että asuntojen hinnat ovat olleet alamäessä.

Oppositiojohtaja Antti Lindtman (sd.) penää hallitukselta täsmäelvytystä asuntomarkkinoille MTV:n Uutisextrassa.

Lindtmanin mukaan nyt olisi tärkeätä saada asuntoja menemään kaupaksi ja kuluttajien luottamusta pitäisi pyrkiä vahvistamaan. Tätä varten SDP tarjoaisi veroetuja asuntomarkkinoille, jotta rakentaminen vilkaistuisi ja työllisyys paranisi.

– Tarvitaan tuntuvat kannustimet erityisesti ensiasunnon ostajille. Esimerkiksi määräaikainen varainsiirtoveron vapautus ja määräaikainen korkovähennysoikeuden palautus. Nämä kohdistuisivat erityisesti nuorille, jotka haluavat rakentaa elämäänsä, Lindtman sanoo.

Asuntolainan korkovähennysoikeutta ei ole ollut enää vuoden 2023 jälkeen. Korkovähennysoikeuteen voisi upota paljon rahaa, jos korot nousevat ja vähennysoikeus palautettaisiin täysimääräisesti.

Korkovähennysoikeutta pienennettiin asteittain ennen sen poistoa. Asuntovelallisille se tarkoitti mahdollisesti satojen eurojen tai jopa tuhansien eurojen säästöä vuodessa.

Korkovähennyksen poistaminen oli osa laajempaa linjaa, jossa omistusasumisen veroetuja haluttiin vähentää ja verojärjestelmää tasapainottaa.

Huomiota työttömille

Sdp toivoo hallitukselta kehysriihestä lisäksi sitä, että työttömien asemaa parannettaisiin.

– Tarvitaan nyt pikaisia toimia työttömyyskriisin selättämiseksi. Työttömyysturvan ja asumislisän suojaosien poisto oli karmea virhe tältä hallitukselta. Se on tässä suhdannetilanteessa todennäköisesti lisännyt työttömyyttä. Ne pitäisi tuoda takaisin, Lindtman vaatii.