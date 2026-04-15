Vuokratontilla sijaitsevan uudisasunnon ostamisessa voi piillä riski.

Uudisasuntojen tontinvuokrasopimukset saattavat olla pahimmillaan "orjasopimuksia". Näin varoittaa Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.

Pahimmillaan sopimus saattaa olla satavuotinen ja sisällyttää vuokrankorotuksen kahdesti vuodessa.

– Uudesta kohteesta asunnon ostava ei välttämättä ymmärrä, miten korkealle tontin vuokra ajan saatossa hilautuu. Jos hän on vaikka 15 tai 20 vuoden päästä myymässä sitä nyt uutta asuntoaan, tontin vuokra voi olla niin korkea, että asunnon myyminen on vaikeaa. Tällaisesta sopimuksesta ei pääse eroon, Metsola selitti keskiviikkona Huomenta Suomessa.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana kuvatunlaisia sopimuksia on syntynyt Metsolan mukaan Suomessa hyvin paljon.

– Uudistuotannossahan muodostui oikeastaan standardiksi se, että tontti on vuokratontti.

Samaan aikaan yleistyneiden tonttirahastojen tarkoituksena on tehdä rahaa sijoittajille. Vuokrasuhde saattaa alkaa maltillisilla ehdoilla, mutta ajan kanssa vuokra nousee taivaisiin.

– Ja sitten sitä rakennusta ei voi siirtää siitä tontilta pois, eli on tavallaan jumissa, Metsola kuvailee.