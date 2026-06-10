Moni suomalainen haaveilee omasta mökistä, mutta mitä mökistä ollaan valmiita maksamaan?

S-pankin mökkikyselyssä jopa kolme neljästä suomalaisesta kertoo haaveilevansa omasta mökistä.

Heistä puolet on valmis maksamaan mökistä korkeintaan 80 000 euroa.



Tehdyissä kaupoissa mökkien mediaahinta on noussut viime vuodesta viidenneksellä 151 000 euroon. Mediaahinta tarkoittaa arvoa, joka jakaa aineiston kahteen yhtä suureen osaan: puolet havainnoista on sitä pienempiä ja puolet suurempia.

Kiinteistövälitysalan keskusliiton mukaan loma-asuntojen myyntimäärä on noussut pysyvästi korkeammalle tasolle koronavuosien jälkeen.

Sauna sähkö tärkeämpi

Suomalaiset toivovat omalta kesämökiltä ensisijaisesti luonnon rauhaa, saunomista ja uimista.



Joka viides kertoi tärkeimmäksi syyksi mökin hankinnalle lapsuudesta tutun perinteen.



Epävarman maailmantilanteen keskellä mökin merkitys korostuu entisestään ja sitä pidetään turvallisena vapaa-ajanviettopaikkana.



– Suomalaiset ovat edelleen innostuneita mökkeilystä, ja ehkä haaveilijoiden osuus on entisestään kasvanut. Meidän tutkimuksemme mukaan jopa 70 prosenttia haaveilee omasta mökistä jollain tasolla, S-pankin luottojohtaja Mari Govenius kertoi Huomenta Suomessa.



Goveniuksen mukaan moni ei kaipaa mökiltään luksusta, mutta rantasauna on tärkeä.