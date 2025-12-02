Mies murhasi tuttavansa kidutuksenomaisesti Pieksämäellä vuonna 2008.

Pieksämäellä murhaan syyllistynyt mies päästetään ehdonalaiseen vankeuteen ensi vuonna, päätti Helsingin hovioikeus.

Mies oli tuomittu elinkautiseen vankeuteen murhasta ja törkeästä pahoinpitelystä. Mies oli rikoskumppaninsa kanssa tappanut entuudestaan tuntemansa miehen 15.-17. joulukuuta 2008 Pieksämäellä.

Mies oli rikoskumppaninsa kanssa kohdistaneet uhriin yli vuorokauden ajan erittäin runsasta ja voimasta tuskaa tuottavaa väkivaltaa, jota oikeus kuvaili kidutuksenomaiseksi. Kun uhri kuoli, olivat tekijät yhdessä suunnitelleet hänen ruumiinsa hävittämistä.

Savon Sanomat uutisoi tapauksen aikoihin, että uhrille oli annettu muun muassa sähköshokkeja, ja että teot olivat jatkuneet kahden vuorokauden ajan. Uhri oli kuollut, kun hänen kurkkunsa oli viilletty auki. Ruumista oli yritetty teon jälkeen paloitella, mutta siinä ei ollut onnistuttu.

Elinkautiseen tuomitun miehen lisäksi tapauksessa tuomittiin toinen mies. Hänen katsottiin olleen alentuneesti syyntakeinen. Mies sai 12 vuoden vankeusrangaistuksen murhasta. Lisäksi tekoon osallistui nainen, jonka kuitenkin katsottiin olevan tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa. Naiselle ei siis määrätty rangaistusta, sillä hän oli syyntakeeton.

Pyysi päästä vankilasta

Hovioikeuden päätöksestä käy ilmi, että mies on osallistunut monipuolisesti vankilan toimintaan ja edistänyt rangaistusajan suunnitelman tavoitteita erityisesti päihdeongelman ja väkivaltakäyttäytymisen osalta.

Hänen poistumislupansa ovat onnistuneet, hän on pysynyt päihteettömänä ja menestynyt hyvin avolaitoksessa, opiskellen ja tehden töitä vankilan ulkopuolella. Edellinen vankilassa saatu kurinpitorangaistus oli neljä vuotta sitten. Miehen tulevaisuudensuunnitelmia kuvaillaan realistisiksi ja motivaatiota rikoksettomaan elämään vahvaksi.

Oikeus päätti, että mies päästetään ehdonalaiseen vapauteen ensi vuoden syyskuussa, kun hän on suorittanut vankeusrangaistustaan 17 vuotta 9 kuukautta.

Mies oli aiemmin anonut päästä vapaalle jalalle vuonna 2020, mutta tuolloin pyyntö hylättiin.