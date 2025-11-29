Hallitus on pitkään vaatinut, että hyvinvointialueiden pitää kattaa alijäämänsä vielä tämän vuoden aikana. Nyt muuttui ääni kellossa, mutta opposition mielestä liian myöhään.

Opposition mukaan hallituksen olisi pitänyt antaa lisäaikaa sote-alueille alijäämien kattamiseksi jo aikaisemmassa vaiheessa.

Vaikka aloite on hyvä, se on puutteellinen ja tulee liian myöhään. Osa alueista on jo ehtinyt irtisanoa satoja työntekijöitä.

– Tällä hetkellä käynnissä on kriisi. Muutosneuvottelut ovat käynnissä jo valtaosassa hyvinvointialueita ja irtisanomisia on tulossa vielä ennen joulua, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen MTV Uutisille.

– Tämä peli pitäisi nyt viheltää poikki ja valtioneuvostosta antaa selkeä ilmoitus, että rahoituslakia uudistetaan ja henkilökysymyksiä ratkotaan vasta tulevina vuosina, jatkaa Tuppurainen.

Oppositio jätti pari viikkoa sitten vetoomuksen hallitukselle parlamentaarisen ryhmän perustamiseksi, jotta voitaisiin turvata sosiaali- ja terveydenhuolto. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen toivoo sen vielä toteutuvan.

– Pahimmat viat pitäisi ripeästi korjata. Jotta päästään sellaisesta poukkoilusta, että yksi hallitus tekee yhtä ja seuraava hallitus toiseen suuntaan. Mitä laajempi yhteisymmärrys yli puoluerajojen saataisiin, sen parempi se olisi meidän sosiaali- ja terveyspalveluillemme, pohtii Kaikkonen.