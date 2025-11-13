Oppositio kutsui median äkillisesti tiedotustilaisuuteen, jonka syytä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Oppositiopuolueet pitävät tänään kello 15.30 alkaen yhteisen tiedotustilaisuuden.

MTV Uutiset näyttää tiedotustilaisuuden suorana tässä jutussa.

Tilaisuudessa ovat mukana SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Inka Hopsu.

Heidän lisäkseen vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sekä Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo.

Tiedotustilaisuuden kutsussa ei kerrota tilaisuuden syytä. Helsingin Sanomien mukaan kyseessä on kuitenkin sote-alueiden pahenevat ongelmat.