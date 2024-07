Hankasiko kenkä? Sairaanhoitaja kertoo, saako rakon puhkaista ja miten hoitaa hankaumia

– Jos rakko on jo ehtinyt muodostumaan iholle, rakkolaastarin täytyy olla rakkoa suurempi. Muuten laastari ei suojaa rakkoa riittävästi. Lisäksi se lähtee helposti liikkumaan, jolloin rakkolaastari itsessään aiheuttaa hankausta, sairaanhoitaja Minne Miettinen Mehiläisestä kertoo.

Vältä umpikenkiä tai käytä haavataitosta

Jos hengittäviä kenkiä ei ole käytettävissä, hankautuneen alueen voi suojata hengittävällä haavataitoksella, jossa on nestettä imevä haavatyyny ja ympärillä hengittävä liimapinta.

Samaa haavalappua ei saa pitää paikoillaan kauan koska muuten vaurioitunut ihoalue hautuu ja on altis bakteerikasvustolle.

Vältä luonnonvesiä ja yleisiä uima-altaita

Kun jalassa on rakko tai rakon puhkeamisesta syntynyt haavauma, uimista luonnonvesissä tai uimahalleissa ja maauimaloissa ei suositella.

– On suuri riski, että jokin bakteeri pääsee haavaan. Kun haavan pinta on kuiva ja siihen on muodostunut rupi, voi uimaan taas mennä.