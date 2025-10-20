Omiin liikkumisrutiineihin kannattaa hakea vaihtelua, sillä luusto kaipaa vaihtelua uusiutuakseen.

Luuston hyvää kuntoa ylläpitämällä voi ehkäistä ikäviä murtumia, jotka haittaavat sekä yksilöä että yhteiskuntaa monin tavoin.

Luustoliiton liikuntasuunnittelija Eerika Tiirikaikainen kertoi Huomenta Suomessa, että luustoterveyden kulmakiviä ovat riittävä, monipuolinen ravitsemussuosituksiin pohjautuva ruokavalio.

Luuston kannalta merkittäviä ravintoaineita ovat kalsium, proteiini ja D-vitamiini.

Monipuolisen ruokavalion lisäksi luuston hyvinvointia voi edistää liikkumisella ja kaatumisten ehkäisyllä. Muun muassa päihteettömyys on yksi keino välttää kaatumisia ja niistä johtuvia murtumia.

Katso yllä olevalta videolta täsmäliikkeet luuston vahvistamiseksi. Jumppavinkit alkavat 3 minuutin ja 27 sekunnin kohdalla.

Liiku vaihdellen, luusto tottuu nopeasti

Liikunta on tehokkain keino ehkäistä kaatumisia ja niistä aiheutuvia luunmurtumia.

Koska luusto uusiutuu koko elämän ajan, kaipaa se kuormitusta niin uusiutuakseen kuin pysyäkseen vahvana.

– Luusto tottuu aika nopeasti jokapäiväiseen kuormitukseen ja siksi monipuolinen ja vaihteleva liikunta on suositeltavaa, Tiirikainen kertoo.

Hyviä luustolajeja ovat muun muassa pelit, leikit ja tanssi, joissa tulee suunnan muutoksia, spurtteja ja pyrähdyksiä.

– Luusto pitää iskutyylisestä kuormituksesta. Toki aina on huomioitava henkilön terveydentila ja toimintakyky, kun puhutaan luustosta ja sitä kuormittavasta liikkeestä.

Hyvä lihaskunto tukee myös luuston terveyttä.

– Lihasvoimaharjoittelu on yksi keino vahvistaa luustoa, koska lihakset kiinnittyvät luustoon.