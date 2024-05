Ethän hanki tällaisia kenkiä lapsellesi? Jalkaterapeutti varoittaa riskistä – "En suosittele ostamaan"

Lapsen jalat kehittyvät nopeasti syntymästä alakouluikään asti. Kehitysvaiheessa hermosto, lihaksisto ja luusto ovat herkkiä ympäristön vaikutuksille, minkä vuoksi jalkineilla on suuri merkitys siinä, ettei jalkoihin kehity virheasentoja.

Tästä syystä käytettyjen kenkien ostaminen lapselle on aina riski.

– Jos lapsi on vielä pieni, eikä kävele paljon, eivät kengätkään kulu. Eli pienten lasten kenkiä voi siinä mielessä ostaa käytettyinäkin, ettei niihin liity riskiä lapsen jalan kehitykselle, kertoo jalkaterapeutti Reeta Eskelinen .

Kasvuun liittyvät jalan asentovaihtelut saattavat säikäyttää

Lapsella on syntyessään länkisääret, jossa polvet näyttävät olevan kaukana toisistaan, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri kokoama Lapsen alaraajojen kehitys -opas .

Lapsen kasvaessa jalat kehittyvät seuraavaksi pihtipolvisiksi. Pihtipolvisuus on näkyvintä 3,5–4-vuotiaana. Pihtipolvisuus pienenee kouluikään mennessä.

– Jos lapsen vanhemmilla on lattajalkaisuutta, eikä lapsen jalkakaari lähde kehittymään, kannattaa asiaan kiinnittää huomiota. Tällöin jalan kehitystä voi ohjata jumpalla ja kevyesti ohjaavalla pohjallisella.

Kiinnitä huomiota näihin, kun ostat lapselle kenkiä

– Käytettyjä kenkiä ostettaessa on syytä tarkistaa, onko kengän pohjallisesta tai pohjasta nähtävissä kulumia tai tiettyä jalan muotoa. Jos on, en suosittele tällaisia jalkineita ostamaan, koska siinä on riski jalan virheasentoon, Eskelinen huomauttaa.