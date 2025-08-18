Istutko koko työpäivän? Fysioterapeutti kertoo, miten pidät huolta selästäsi

Selän hyvinvoinnista kannattaa pitää huolta, jotta välttyy ikäviltä selkäkivuilta. Katso yllä olevalta videolta vinkit liikkeisiin, joita työpäivän aikana kannattaa tehdä.
Selän terveydestä puhutaan usein, mutta miksi ylipäätään on niin tärkeää pitää selkä hyvässä kunnossa?
– Jos miettii, että vastakohtana on esimerkiksi vaikka selkäkipu, niin kyllähän se selkäkipu meidän tekemistä rajoittaa, huomauttaa Hanna Kääriäinen, fysioterapeutti ja liikuntatoiminnan koordinaattori Selkäliitosta Huomenta Suomi -ohjelmassa.
Selkäkipu on yksi yleisimpiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Lähes jokaisella on selkäkipua jossain vaiheessa elämäänsä, kertoo Terveyskirjasto.
Selkäkivusta kärsivä ei välttämättä pysty esimerkiksi hoitamaan arkiaskareitaan kovinkaan tehokkaasti.
– On ehkä edullisempaa pitää siitä selästä hyvää huolta ja ennaltaehkäistä mahdollisesti niitä selkäkipuja, Kääriäinen huomauttaa.
Mitä työpäivän aikana voi tehdä selän kunnon eteen? Yllä olevalla videolla fysioterapeutti Hanna Kääriäinen näyttää liikkeitä, joita voi työpäivän aikana tehdä selän kunnon parantamiseksi.