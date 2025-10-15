Nyt vietetään valtakunnallista selkäviikkoa. Erilaiset selkävaivat vievät suomalaisilta työkykyä ja hyvinvointia.

Selkävaivat ovat yksiä yleisimpiä sairauspoissaolojen syitä suomalailla työpaikoilla. Kaikki, jotka selkävaivoista kärsivät tietävät, kuinka kokonaisvaltaista ja lamaannuttavaa selkäkipu voi olla.

Selkäliitto kertoo, että selkäkipu on hyvin yleistä, jopa 80 prosenttia aikuisista kokee selkäkipuja elämänsä aikana.

Monipuolinen ja säännöllinen liikunta auttaa pitämään vartalon lihakset hyvässä kunnossa, jolloin myös selkä voi paremmin.

– Toimintakyky on todella tärkeä meille, Selkäliiton toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio kertoo Viiden Jälkeen -ohjelman haastattelussa helsinkiläisellä ulkosalilla.

Istumakulttuuri syynä

Töyrylä-Aapio kertoo, että suomalaisille kertyi viime vuonna selkävaivoista johtuvista sairauspoissaoloista Kelan päivärahoja 87 miljoonan euron edestä.

– Näitä korvattavia päiviä kertyi 1,3 miljoonaa, eli puhutaan isosta ongelmasta, Töyrylä-Aapio paljastaa.

Voikin sanoa, että selkävaivoista on tullut yksi suomalaisia kiusaavista kansansairauksista.

– Istumakulttuuri voi olla yksi syy, Töyrylä-Aapio kertoo.

Liiallisen istumisen lisäksi valitettavan iso osa suomalaisista ei liiku tarpeeksi.

Kevyttä liikuntaa tulisi harrastaa säännöllisesti ja aktiivisesti, kun taas voimaharjoittelua tulisi harrastaa pari kertaa viikossa. Hikoilua ja hengästymistä tuottavaa rasittavaa liikuntaa tulisi saada ainakin tunti, mutta mieluiten kaksi ja puoli tuntia viikossa.

Istumatyötä tekevän tulisi tauottaa istumista päivän aikana niin usein kuin mahdollista.

Jos selkäkipu on äkillistä ja voimakasta, jota ei helpota esimerkiksi asennon vaihtaminen, on syytä hakeutua fysioterapeutin vastaanotolle.

Viiden jälkeen selvitti, kuinka selästä voisi pitää parempaa huolta. Katso yllä olevalta videolta, millaisia liikkeitä selkäliiton asiantuntijat suosittelevat tekemään.

Osittainen lähde: Selkäliitto