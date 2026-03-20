Useita ihmisiä on loukkaantunut, kun Delta Airlines -lentoyhtiön matkustajakone Los Angelesista Sydneyyn joutui voimakkaaseen turbulenssiin.
Delta Airlines -lentoyhtiön tiedottaja kertoo tapahtuneesta uutisoineelle BBC:lle, että lennolla Los Angelesista Sydneyyn kohdattiin lyhytaikainen turbulenssi lennon ollessa laskeutumassa lentokentälle.
Yhiön mukaan turbulenssin ravistelussa loukkaantui neljä matkustamohenkilökunnan jäsentä.
Matkustajia ei loukkaantunut tilanteessa. Yhtiön mukaan lento pääsi laskeutumaan turvallisesti kentälle.
New South Walesin pelastuslaitoksen mukaan kaikkiaan viiden potilaan tila arvioitiin tilanteen jälkeen.
Kolme ihmistä vietiin sairaalaan pieniksi luonnehdittujen vammojen takia.
Ilmastonmuutos uhkaa
Viime vuosina on tapahtunut useampiakin turbulensseista johtuneita loukkaantumisia. Asiantuntijoiden mukaan tilanteen taustalla on ilmastonmuutos.
Ilmastonmuutos muuttaa ilmakehän ominaisuuksia. Ilmakehän lämpötilassa tapahtuu muutoksia ja yläilmakehän ilmavirtauksen suunnat vaihtelevat aiempaa enemmän, jolloin voimakkaiden turbulenssien määrän uskotaan lisääntyvän.
Asiantuntijat varoittavatkin, että lentoliikenteestä saattaa olla tulossa aiempaa pomppuisempaa.
Viime vuonna 25 ihmistä loukkaantui niin ikään Delta Airlinesin lennolla, kun kone osui merkittävän suureen turbulenssiin matkallaan Salt Lake Citystä Amsterdamiin.
Vuonna 2024 puolestaan Singapore Airlinesin lennolla koettiin pelottava hetki koneen jouduttua voimakkaaseen turbulensssiin. Yksi matkustaja kuoli ja kymmeniä loukkaantui kyseisessä tilanteessa.
Sinänsä turbulenssit eivät ole harvinaisia lennoilla. Voimakkaiden turbulenssien yleistymisestä huolimatta ne ovat kuitenkin harvinaisia.
Arvioiden mukaan vuosittain lentoliikenteessä koetaan noin 5000 vaarallisen voimakasta turbulenssia vuosittain.
Vaaralliseksi turbulenssiksi luonnehditaan tilannetta, jossa koneen heilahtelu aiheuttaa yli 1,5 G:n voiman.