Maailmanpolitiikan myllerrykset heijastuvat suomalaisten näkemyksiin EU:sta.

Sitran ja Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n kyselyn perusteella suomalaiset haluavat EU:sta turvaa suurvaltojen paineessa. Kyselytutkimus selvitti suomalaisten ajatuksia EU:n kumppanuuksista ja strategisesta toimijuudesta.

Ennakointijohtaja Veera Heinonen Sitrasta kertoo Huomenta Suomessa, että ennen EU:lta odotettiin erityisesti sisämarkkinoita ja sääntelyä. Nyt keskiössä ovat turvallisuus ja omavaraisuuden kehittäminen.

Heinonen yllättyi erityisesti siitä käytännönläheisestä ja realismiin nojaavasta ajattelusta, joka kyselyn tuloksista välittyi. Suomalaiset haluavat eurooppalaista omavaraisuutta teknologiassa, energiassa ja ruokaturvassa, mutta samalla nähdään tärkeäksi kauppapolitiikka myös sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka eivät jaa suomalaisia arvoja.

Heinosesta tässä näkyy halu puolustaa Euroopan omia arvoja samalla, kun kansainvälisiä kumppanuuksia rakennetaan laajasti.

– Näkisin, että tässä on itse asiassa siivilöitynyt tasavallan presidentin arvopohjaista realismia myös laajasti ihmisten ajatteluun, Heinonen arvioi.

Tutkija: EU:sta tullut toiveiden tynnyri

Toimittaja ja mielipidetutkija Juho Rahkonen näkee tuloksissa myös sen, että suomalaisten suhteellinen asema maailmassa on huonontunut vuosien saatossa. Kilpailu maailmassa kiristyy, eikä Suomessa voida tuudittautua siihen, että täällä osattaisiin asiat paremmin kuin muualla. EU:sta kaivataan tukea.

Rahkonen katsoo, että näkemysten kehityksen taustalla on myös muutos suurvaltapolitiikassa. Kiinan valta voimistuu, Venäjä turvautuu sotaan ja Yhdysvaltojen tempoileva politiikka saa etsimään tukea lähempää.