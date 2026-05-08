Ihotautilääkäri suosittelee aurinkosuojavoidetta kertoimella 50 läpi koko kesän.

Kevätauringon paistaessa on syytä muistaa sen vaikutukset ihoon ja sen hoitoon.

– Oikeastaan kannattaisi kyllä ihan systemaattisesti tästä hetkestä eteenpäin käyttää aurinkosuojavoidetta, totesi Ihosairaalan ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund Huomenta Suomessa.

Aurinkosuojavoide on Kyrklundin mukaan tarpeen, kun UV-indeksi on kolme tai yli.

– Ja se on parempi usein vaan käyttää sitä systemaattisesti läpi kesän kuin se, että yrittää arvata, että minkälainen keli tässä tulee tämän päivän aikana olemaan. Että olenko ulkona, enkö ole ulkona? Jos käyttää aina, niin sitten ei tule palamisia, Kyrklund huomauttaa.

"Kannattaa käyttää ihan koko kesän"

Moni saattaa lipsua aurinkorasvan käytöstä, kun kevät on tarpeeksi pitkällä, ajatellessaan, että iho on altistunut jo auringolle tarpeeksi. Vaikka palaminen on Kyrklundin mukaan "se ihan pahin asia", kaikki ihosyövät eivät kuitenkaan liity pelkkään palamiseen ja sen välttelyyn.

– Melanooma on sellainen, että se oikeastaan liittyy siihen palamiseen, mutta meillä on muitakin syöpiä, jotka ovat vielä tavallisempia. Ne taas liittyvät siihen kumulatiiviseen UV-altistukseen. Että kyllä siitä syystä mielestäni kannattaa käyttää ihan koko kesän aikana aurinkosuojavoidetta, Kyrklund sanoo.