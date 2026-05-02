Yhdysvaltalainen lentoyhtiö Spirit Airlines lopettaa toimintansa. Ongelmien taustalla on Iranin sodan myötä kallistunut lentopetroli.
Amerikkalainen halpalentoyhtiö Spirit Airlines valmistautuu lopettamaan toimintansa ja on perunut kaikki lentonsa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reutersille kaksi asiaan perehtynyttä ihmistä.
Spiritin hallituksen kokous päättyi ilman sopimusta yhtiön pelastamiseksi, toinen lähteistä sanoi.
Spirit on ensimmäinen lentoyhtiö, jonka kaatumiseen vaikuttivat Iranin sota ja sen myötä lentopetrolin hintojen kaksinkertaistuminen.
Lentoyhtiö on työllistänyt tuhansia ihmisiä.
Spirit Airlines on perunut kaikki lentonsa. Kuvassa yhtiön lentokone maassa.
Takaisku Trumille
Tapaus on takaisku Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, joka oli ehdottanut 500 miljoonan dollarin tukea Spiritin pelastamiseksi. Ehdotusta vastustivat jotkut hänen lähimmät neuvonantajansa ja monet kongressin republikaanijäsenistä.
Liikenneministeri Sean Duffy kertoi Reutersille yrittäneensä saada useita lentoyhtiöitä ostamaan Spiritin, mutta ilman tulosta.