MMA-toimittaja Ariel Helwanin mukaan valitut henkilöt saavat mahdollisuuden seurata Valkoisella talolla järjestettävää gaalaa. Pääsymaksu on 1,5 miljoonaa dollaria eli vajaat 1,3 miljoonaa euroa.
Helwanin mukaan lippuja kutsutaan "investoinneiksi kumppanuuksien kautta". Niihin sisältyvät UFC Freedom 250 -tapahtuma ja kumppaneiden tervetulotilaisuus, istumapaikat lehdistötilaisuuteen, punnitukset, pääsy Zac Brownin konserttiin, permantolippuja Las Vegasin UFC 329 -tapahtumaan 11. heinäkuuta sekä mainoskyltit showpainisarja WWE:hen.
UFC:n puheenjohtaja Dana White on aiemmin sanonut Fox Newsin haastattelussa, että paikalle on kaavailtu 4300 katsojaa ja Whiten mukaan suurin osa heistä tulee olemaan paikalle kutsuttua sotilasväkeä.
Valkoisen talon vieressä olevaan puistoon on tarkoitus asentaa näyttöjä otteluiden seuraamista varten. Sinne jaetaan 85 000 ilmaista lippua. UFC 250 Freedom -tapahtuma järjestetään 14. kesäkuuta.