Voitonpäivän tulitauko jäi sanahelinäksi.
Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoittama tulitauko ei ole pitänyt Venäjän ja Ukrainan välillä.
Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi Voitonpäivän juhlien kunniaksi.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä teki yön aikana yli 850 iskua esimerkiksi drooneja hyödyntäen. Zelenskyi sanoi, ettei Venäjä edes yrittänyt tulitaukoa rintamalla.
Venäjän mukaan sen ilmatorjunta torjui yöllä yli 200 ukrainalaista droonia.
