Toyotan Sami Pajari oli nopein Portugalin MM-rallin perjantain avanneella neljännellä erikoiskokeella.

Pajari ajoi vajaan 15 kilometrin pätkän puolitoista sekuntia Hyundain Adrien Fourmaux'ta ja Toyotan Sebastien Ogieria nopeammin.

– Auto oli selkeästi parempi kuin eilen. Onneksi tie on aika kostea, joten se auttaa meitä etupäässä, Pajari kommentoi.

Rallia torstain jälkeen johtanut Oliver Solberg hävisi kärjelle lähes 10 sekuntia. Solberg oli ongelmissa kostean ja liukkaan tiepohjan kanssa.

Fourmaux nousi Hyundailla kisan kärkeen viiden sekunnin turvin ennen Ogieria, Evansia ja neljänneksi pudonnutta Solbergia.

Pajari on rallissa viidentenä 5,9 sekuntia kärjen takana.

Torstaina ajetaan kaikkiaan seitsemän erikoiskoetta.

EK4 Mortágua 1, 14,59 km:

1. Sami Pajari Toyota 9.12,6 2. Adrien Fourmaux Hyundai +1,4 3. Sebastien Ogier Toyota +1,6 4. Elfyn Evans Toyota +2,1 5. Thierry Neuville Hyundai +4.4 6. Takamoto Katsuta Toyota +7,2 7. Oliver Solberg Toyota +9,8

