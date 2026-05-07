Hollantilaisnainen on joutunut sairaalaan mahdollisen hantavirustartunnan vuoksi.

Asiasta kertoo hollantilaismedia RTL, joka on saanut vahvistuksen Alankomaiden terveysministeriöltä.

KLM:lle työskentelevä lentoemäntä oli ollut tekemisissä aiemmin hantaviruksen seurauksena menehtyneen 69-vuotiaan hollantilaisnaisen kanssa.

MV Hondius -risteilyaluksella ollut nainen menehtyi virukseen Etelä-Afrikan Johannesburgissa 26. huhtikuuta.

Lyhyt piipahdus koneessa aiheutti tartunnan?

NL Times -uutistoimiston mukaan nainen oli päivää aiemmin ollut ”lyhyen aikaa” KLM:n koneessa Johannesburgin kansainvälisellä lentokentällä, kunnes koneen henkilökunta pyysi häntä poistumaan koneesta, koska "hän oli sairas".



Kun nainen oli poistettu koneesta, lento pääsi lähtemään Johannesburgista Amsterdamiin 25. huhtikuuta. Nyt Amsterdamissa eristyksissä ja sairaalahoidossa oleva lentoemäntä työskenteli kyseisellä lennolla.

Hänellä on lieviä oireita. Hänelle tehdään parhaillaan hantavirustestejä.

Lue lisää: