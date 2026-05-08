Karhu tappoi naisen Japanissa – jatkoa surulliselle edellisvuodelle

Kyltti varoitti karhuista Akitan prefektuurissa Koillis-Japanissa marraskuussa 2025.

Julkaistu 08.05.2026 11:03

Kuolemaan johtaneet karhuhyökkäykset yleistyvät Japanissa. Karhun hyökkäyksen kohteeksi joutunut nainen on kuollut Japanissa, kertoo muun muassa The Japan Times. Uhri, 55-vuotias nainen, kuoli huhtikuun 21. päivänä Iwaten alueella Pohjois-Japanissa. Viranomaisten mukaan kyseessä on ensimmäinen karhun aiheuttama kuolemantapaus maassa tänä vuonna. Japanin poliisi tutkii tällä hetkellä myös kahta muuta mahdollisesti karhuihin liittyvää kuolemantapausta tältä viikolta. Toinen tapauksista sijoittuu myös Iwaten alueelle, jossa metsään poimintaretkelle lähtenyt seitsemänkymppinen nainen oli kadonnut. Naisen ruumis löytyi pysäköidyn auton vierestä. Näkyvät vammat näyttivät tulleen eläimen kynsistä. Karhuja liikkuu Japanissa entistä enemmän myös urbaaneilla alueilla. 13 kuoli karhun kynsissä Viime vuonna karhut tappoivat Japanissa 13 ihmistä, mikä on tilastohistorian ennätys. Hyökkäyksissä loukkaantuneita oli 216. Määrä nousi huomattavasti edeltävästä vuodesta, jolloin menehtyneitä oli kolme ja loukkaantuneita 82. Vaarallisten kohtaamisten yleistyminen johtuu tutkijoiden mukaan ainakin maan karhupopulaation nopeasta kasvusta. Viime vuonna myös poikkeuksellisen huono tammenterhosato pakotti karhuja etsimään ruokaa muualta.

The Guardianin

mukaan talviunilta heräilleistä karhuista oli tehty huhtikuun lopussa jo enemmän havaintoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Eläimet näyttävät liikkuvan hyvin lähellä ihmisasutusta.

