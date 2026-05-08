Tanskalainen vähittäiskauppaketju Flying Tiger Copenhagen vetää myynnistä kanipehmolelun.
Flying Tiger Copenhagen myymä pehmolelu voi olla vaarallinen lapsille.
Yritys kertoo tiedotteessaan, että pehmokanin korvat ja jalat voivat irrota ja lapset voivat päästä käsiksi täytteeseen. Täyte voi aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille.
Takaisinvedettävät tuotteet:
Pehmolelu kani vaaleanpunainen tuotenumerolla 3065419.
Pehmolelu kani vaaleansininen tuotenumerolla 3065573.
Takaisinveto koskee kaikkia tuote-eriä. Pupuja on myyty syyskuusta 2025 lähtien.
– Kuluttajien on lopetettava tuotteen käyttö välittömästi ja pidettävä se poissa lasten ulottuvilta, yritys ohjeistaa.
Kuluttajia kehotetaan palauttamaan tuote lähimpään Flying Tiger Copenhagen -myymälään täyden hyvityksen saamiseksi.