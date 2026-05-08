Korkeasaaressa syntyi apinakaksoset.

Korkeasaaren eläintarhassa syntyi kaksosvauvat kolme viikkoa sitten. Pienet karvanaamat ovat keisaritamariineja. Viimeksi Korkeasaaressa oli lisääntyvä keisaritamariinipari peräti 15 vuotta sitten.

Uusien eläinlasten syntymä ei tullut yllätyksenä, sillä niiden emon vatsa pyöristyi huhtikuun puolivälissä päärynän muotoiseksi. Emo hakeutui ennen synnytystä piiloon omiin oloihinsa ja poikaset syntyivät varhain aamulla uroksen pitäessä vahtia.

Kielen näyttäminen kuuluu keisaritamariinien tapoihin.Korkeasaari

Isä kantaa poikasia selässään

Nyt apinaperheeseen kuuluu jo viisi jäsentä. Nuoresta iästään huolimatta pienokaisillakin on jo valkoiset viikset, vaikkakaan ei yhtä tuuheat kuin vanhemmillaan. Keisaritamariinit ovat saaneet nimensä näyttävistä viiksistään, sillä ne tuovat mieleen niin ikään komeaviiksisenä tunnetuksi tulleen Saksan viimeisen keisarin Wilhelm II:n.

Korkeasaari kertoo tiedotteessaan, että keisaritamariinien tapojen mukaisesti isä kantaa poikasia selässään yötä päivää ja suojelee niitä. Emon vastuulla on runsas ruokailu ja apinapienokaisten ruokkiminen useita kertoja päivässä. Samalla perheen syksyllä syntynyt esikoistyttö hyppelee ympärillä seuraten tapahtumia. Isosisko on myös joitain kertoja päässyt kantamaan poikasia selässään.