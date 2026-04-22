Törmäys sattui vuonna 2021, mutta sen jälkiselvittelyyn meni vuosia.

Etelä-Korean viranomaisten mukaan kaksi F-15K -hävittäjää törmäsi ilmassa vuonna 2021, koska lentäjät ottivat samalla kuvia ja videoita. Yksi lentäjistä oli halunnut ottaa valokuvia muistoksi viimeisestä lennostaan yksikkönsä kanssa.

Tapauksesta kertoo muun muassa BBC.

Tarkastuslautakunta totesi tänään julkaistussa raportissa, että tärkeiden lentojen kuvaaminen oli tuolloin laajalle levinnyt käytäntö lentäjien keskuudessa.

Raportin mukaan niin sanotun kakkoskoneen lentäjä oli ilmoittanut kuvausaikeistaan ennen lentoa. Lentäessään takaisin tukikohtaansa hän alkoi ottaa kuvia henkilökohtaisella matkapuhelimellaan.

Päälentokonetta lentänyt huomasi kuvaamisen ja pyysi toista miehistön jäsentä kuvaamaan perässä seurannutta konetta. Kun kakkoskoneen lentäjä huomasi tämän, hän nosti yhtäkkiä oman koneensa korkeutta äkisti, jotta se näkyisi kuvassa paremmin. Koneet tulivat liian lähelle toisiaan, jolloin toinen kone yritti väistää, mutta liian myöhään: koneet törmäsivät ilmassa.

Lentäjät selvisivät vammoitta, mutta törmäys vaurioitti koneita ja aiheutti armeijalle noin puolen miljoonan euron korjauskustannukset. Kakkoskoneen lentäjä määrättiin maksamaan sakkoja yli puoli miljoonaa euroa, koska hänen äkkinäinen korkeudennostonsa aiheutti törmäämisen.

Lentäjä valitti sakosta ja tilintarkastuslautakunta aloitti tutkinnan, josta se raportoi tänään.

Tarkastuslautakunta päätti lopulta pudottaa sakon vain kymmenesosaan alkuperäisestä, koska sen mukaan myös ilmavoimat oli vastuussa siitä, että lentäjien henkilökohtaisten kameroiden käyttöä lennoilla ei ollut säännelty asianmukaisesti. Sittemmin puolustusvoimat jättänyt mies joutui lopulta maksamaan noin 50 000 euron sakot.

