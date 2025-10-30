Yhdysvalloissa pari viikkoa sitten tapahtuneen lentokoneen hätälaskun hämäräksi jäänyt syy on luultavasti selvinnyt.
United Airlinesin lento UA1093 Denveristä Los Angelesiin joutui tekemään hätälaskun Salt Lake Cityyn 16. lokakuuta.
Mediatietojen mukaan tuntematon esine oli iskeytynyt Boeing 737 MAX 8 -koneen ohjaamon tuulilasiin noin 11 000 metrin korkeudessa.
Isku rikkoi tuulilasin ulomman kerroksen, ja lasinsirpaleet levisivät ohjaamoon. Toinen lentäjistä sai lieviä vammoja käsivarteensa.
Lue myös: Lentokoneen matkustajat tunsivat kovan tärähdyksen – karmiva selvisi sivuikkunasta
Vastaan tuli sääpallo
Aluksi epäiltiin, että kone oli törmännyt avaruusromuun tai meteoriittiin. Kerta olisi ollut ensimmäinen, kun kaupallinen matkustajakone törmää avaruudesta tulleeseen materiaaliin.
Turman taustalla oli kuitenkin todennäköisesti konetta vastaan tullut sääpallo, uutisoivat muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN ja Aerotime-nettisivusto.
Yhdysvaltalaisen teknologiayrityksen WindBornen perustaja ja toimitusjohtaja John Dean kertoo telemetriatietojen viittaavan siihen, että yhden yhtiön omistaman pallon lentorata on voinut kohdata lentokoneen reitin Utahin yllä.
– Saimme tietää UA1093-lennosta ja mahdollisesta yhteydestä yhteen palloistamme sunnuntaina ja ryhdyimme heti tutkimaan asiaa, Dean kommentoi .