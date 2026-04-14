Ruotsalaismies kertoo kauhunhetkistään SASin lennolla.
Arlandasta Kööpenhaminaan lähtevällä SASin lennolla koettiin eilen hurja tilanne, kun koneen nousu keskeytyi yllättävällä tavalla.
Ruotsalaislehti Aftonbladetin haastattelema Joakim Ågren kertoo, että matkustajat havaitsivat lähtökiihdytyksessä, että nopeus ei tuntunut riittävältä.
– Tuntui, että aloimme nousta hyvin aikaisin kiitotiellä.
Yhtäkkiä kesken nousun lentäjä päätti laskea koneen alas. Matkustajan mukaan se tuntui kovalta tömäykseltä, jonka jälkeen kone jarrutti voimakkaasti.
– Miehistö huutaa "Head down, head down, head down". Kaikkien koneessa piti kumartua eteenpäin ja suojata kasvonsa, Joakim Ågren kertoo Aftonbladetille.
– Ajattelin, että nyt tulee törmäys. Kuinka kipeää tämä tekee? Katkeaako niskani nyt?
Aftonbladetin tavoittamien matkustajien mukaan pilotti kertoi matkustajille, ettei tällaista ollut tapahtunut 15 vuoteen. Hän oli kertonut perämiehen nostaneen koneen nokkaa, vaikka nopeus oli liian alhainen. Tällöin kapteeni oli päättänyt keskeyttää nousun.
SAS vahvistaa lehdelle, että osa koneesta oli ehtinyt nousta jo kiitotien pinnasta, kun lentäjät päättivät keskeyttää lentoonlähdön. Tällöin kone iskeytyi takaisin asvalttiin.