Matkustajakoneet saavat ohittaa nykyään toisensa huomattavasti lähempää. Intiassa nähtiin esimerkkitilanne.

Ilmailuvideoihin keskittynyt somevaikuttaja ja kokenut lentäjä Captankurshingh jakoi Instagramissa häkellyttävän videon, jossa kaksi matkustajakonetta tekevät ohituksen Intian ilmatilassa lähekkäin toisistaan.

Videolla esiintyvien lentokoneiden välille jää tilaa arviolta vain 1000 jalkaa, joka on noin 300 metriä.

Katso hurja kohtaaminen yläpuolelta.

Mutta miksi ihmeessä lentokoneet päättivät toimia näin?

Ilmavoimien ex-pääkoelentäjä ja ilmailuasiantuntija Jyri Mattila kertoo, että matkustajakoneita velvoittavat reiteillä tietyt pituus- ja korkeussäädökset, jotka kertovat, kuinka lähellä toinen kone saa lentää toista.

Reittikorkeuksissa käytetään nykyään RVSM-järjestelmää (Reduced Vertical Separation Minimum). Tämä tarkoittaa sitä, että lentokoneet saavat ohittaa toisensa tänä päivänä huomattavasti lähempää kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten.

– Aikaisemmin tämä porrastus oli 2000 jalkaa, mutta RVSM:n myötä se pudotettiin 1000 jalkaan lentopintaan 410 asti, Mattila selittää.

– Lentokoneita on ilmassa nykyään kauhean paljon, reitit ovat ruuhkautuneita ja pakkautuneita. Kaikki haluaa mennä sitä reittiä missä on eniten myötätuulta tai jossa on vähiten vastatuulta. Tämä on se syy, Mattila kertoo.

Mattilan mukaan RVSM velvoittaa, että lentokoneiden mittarien ja autopilottien pitää olla nykyään tarkempia. Kun tällainen videolle tallentunut tilanne tapahtuu, liittyy siihen myös tietty käytäntö.

– Yleensä lennonjohto antaa miehistölle "heads upin" eli varoituksen, koska se voi oikeasti kyllä täräyttää konetta, kun osuu juuri oikeaan kohtaan jättöpyörteessä, Mattiila kuvailee.

RVSM on otettu porrastetusti käyttöön eri puolilla maailmaa 2000-luvun taitteessa poikkeuksena kuitenkin Venäjä ja Kiina sekä osa Afrikasta, jossa sitä alettiin käyttää vasta 2010-luvun taitteessa.