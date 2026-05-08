Presidentti Alexander Stubb ja tubettajana tunnetuksi tullut Arttu Lindeman törmäsivät toisiinsa Helsingissä molemmat omissa työtehtävissään.
Stubb oli isännöimässä Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeieria ja hänen vaimoaan Elke Büdenbenderia Merihaan väestönsuojassa.
Vierailun aikana tutustuttiin väestönsuojan kaksoiskäyttöön. Normaalioloissa Merihaan väestönsuojassa toimivat muun muassa salibandy-kentät, kuntosali ja lasten leikkimaailma.
Lindeman puolestaan kuvasi samassa paikassa uutta Cancel 2 -elokuvaa. Solar Films -tuotantoyhtiön markkinointituottajana työskentelevä Lindeman pyysi yhteiskuvaa Stubbin kanssa ja julkaisi otoksen Instagramissaan.
