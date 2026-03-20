Lentomatkustaja ikuisti videolle lentokoneen äkillisen nousun ilmaan.
Pohjois-Englannin Leedsissä rajut sääolosuhteet laittoivat matkustajakoneen lentäjän tekemään ylösvedon juuri ennen kiitotielle laskeutumista.
Matkustajana koneessa ollut henkilö onnistui kuvaamaan tilanteen videolle, josta välittyy jännittynyt tunnelma matkustamossa.
– Ei, ei, kuuluu erään matkustajan huutavan videolla.
Lentokoneen ylösvetoja tehdään ajoittain, kun on turvallisempaa nousta takaisin ilmaan kuin laskeutua kiitotielle.
Tällä kertaa vaikeat sääolosuhteet laittoivat kapteenin tekemään päätöksen ylösvedosta.
Miltä tilanne näytti matkustamosta kuvattuna?
Lähde: KameraOne