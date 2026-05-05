Laskeutumassa olleen matkustajakoneen laskuteline osui moottoritiellä kulkeneeseen rekkaan. Osuma tallentui videolle.
New Jerseyn Newarkin kansainväliselle lentoasemalle laskeutumassa olleen matkustajakoneen laskuteline osui valopylvääseen ja moottoritiellä kulkeneeseen rekkaan sunnuntaina paikallista aikaa, yhdysvaltalaismediat kertovat.
Yhdysvaltain ilmailuhallinnon FAA:n mukaan Italiasta saapunut Boeing 767 -kone laskeutui lopulta turvallisesti. CNN kertoo, että rekan kuljettaja loukkaantui lievästi.
Koneessa oli 221 matkustajaa ja kymmenen miehistön jäsentä, eikä loukkaantumisia raportoitu. ABC7:n mukaan vauriot jäivät vähäisiksi ja kone rullasi portille normaalisti.
Osuma tallentui rekan kojelaudassa olleseen kameraan. Videolla kuljettaja ajaa moottoritiellä, ja hetken kuluttua kuuluu lentokoneen moottorien voimistuva ääni, minkä jälkeen lasinsirut sinkoavat rekan ohjaamossa. Videon voi katsoa jutun alusta.
Kone laskeutui kiitotielle 29, jonka alku on noin 120 metrin päässä vilkkaasta New Jersey Turnpike ‑moottoritiestä.
Yhdysvaltain ilmailuhallinto ja kansallinen liikenneturvallisuuslautakunta (NTSB) tutkivat tapausta. Myös lentoyhtiö selvittää asiaa.