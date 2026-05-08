Middlesbrough kertoo nähneensä toisen Mestaruussarjan joukkueen jäsenen piiloutuneen harjoituskentän viereiseen pensaaseen ja tallentaneen joukkueen harjoituksia Valioliigan nousukarsintaottelujen alla.
Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestaruusarjassa pelaava Middlesbrough väittää Southamptonin analyytikon vakoilleen seuran suljettuja harjoituksia ennen joukkueiden kohtaamista.
Henkilön uskotaan tallentaneen videoita ja valokuvia Middlesbrough'n erikoistilanne-harjoitteista puhelimellaan.
Englannin jalkapalloliiga EFL tutkii tapausta mahdollisena sääntörikkomuksena, sillä liigan sääntöjen mukaan vastustajan harjoituksia ei saa tarkkailla 72 tunnin sisällä ennen ottelua.
Middlesbrough oli valmistautumassa nousukarsintojen ensimmäiseen osaotteluun Southamptonia vastaan, kun joukkue havaitsi vastustajajoukkueen “vakoojan”.
Southampton ei ole vielä kommentoinut syytöksiä.
Middlesbrough'n ja Southamptonin välisen pudotuspelisarjan voittaja kohtaa voittajan Hull Cityn ja Millwallin pudotuspelisarjasta. Otteluparin voittaja nousee ensi kaudeksi Valioliigaan.
Aiheesta ovat aikaisemmin uutisoineet muun muassa The Guardian ja Gazette.