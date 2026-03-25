HIFK:n Jere Somervuoren epäilty potkuliike KalPa-maalivahti Talyn Boykoon on edennyt kurinpitodelegaation käsittelyyn jääkiekon SM-liigassa.
Somervuori näytti tallaavan Boykon patjojen päälle pudotuspelisarjan 4. ottelun päättyessä. Tilanteesta ei tuomittu rangaistusta, mutta sitä tutkitaan nyt kurinpidon toimesta.
Tilanne on katsottavissa yllä olevalta videolta.
Myös HIFK:n Lassi Vanhatalon poikittainen maila, joka poiki ulosajon hänelle ulosajon tiistain matsissa, on kurinpidon syynissä (video tästä jutun alla).
Potkuliikkeet ovat puhuttaneet KalPa–HIFK-sarjassa. Toisessa ottelussa KalPan tähtihyökkääjä Patrick Curry syyllistyi potkuun ja jalkapyyhkäisyyn, joista hän sai jälkikäteen kahden ottelun pelikiellon.