HIFK:n loppukaudella hankkima Lassi Vanhatalo on vaarassa joutua pelikieltoon KalPa-ottelusarjan ratkaisumatsista. Vanhatalon tiistaina suorittama poikittainen maila eteni kurinpidon pöydälle.

Vanhatalo iski KalPa-ottelun kolmannen erän jälkimmäisellä puoliskolla kuopiolaisten Ville Ruotsalaista poikittaisella mailalla. HIFK-pelaaja sai tilanteesta ulosajon.

SM-liigan kurinpito ilmoitti myöhään tiistaina, että Vanhatalon teko tutkitaan pelikiellon kriteerien täyttymisen varalta.

Isokokoinen hyökkääjä hyppäsi HIFK:hon Ässistä ennen siirtorajan umpeutumista. Vanhatalo teki runkosarjan 13 HIFK-pelissään 10 tehopistettä. Pudotuspeleissä hän on jäänyt ilman tehoja neljässä ottelussa.

KalPa voitti tiistain ottelun Helsingissä 4–1 ja vei sarjan ratkaisun torstaille Kuopioon. Vitospelin voittaja jatkaa SM-liigan puolivälieriin.